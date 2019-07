Notte Bianca a Salerno: il programma e il dispositivo di traffico

In corso, la “Notte Bianca week-end Salerno", tradizionale evento promosso dalla Cidec e finalizzato a favorire l'incremento delle vendite delle attività del Commercio, dell'Artigianato del Turismo e dei Servizi della città di Salerno. La manifestazione si avvale del partenariato della Regione Campania attraverso la Scabec, della Camera di Commercio e del Comune di Salerno.

La curiosità

Questa edizione, iniziata il 26 luglio, allieterà salernitani e turisti oggi e domani. Il premio “Notte Bianca Week-end Salerno” è stato istituito sin dal 2013, dagli Organizzatori, alla memoria dell’Artista Salernitano Luciano Schiavone, prematuramente scomparso. Il premio è destinato, quale riconoscimento, ad Artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo, della cultura, dell’arte, delle professioni e dello sport nel panorama nazionale ed internazionale.

Ecco il dispositivo di traffico

Il programma

Il 27 luglio si svilupperà in 5 piazze. Alle ore 22.00, in Piazza M.Grasso, con la presentazione di Lucio Russsomando, si esibirà dapprima il percussionista Ciro Merolla seguito da Ciro Giustiniani proveniente dallo spettacolo “ Made in Sud”, chiuderà Mario Trevi ed i bottari di Luna Bianca. In Piazza della Libertà, con la presentazione di Carla Polverino, alle ore 22,00 salirà sul palco Vittorio Marsiglia, seguirà il concerto di Annalisa Minetti , mentre la chiusura è affidata ai Los Locos. In contemporanea Piazza Gloriosi sarà la piazza dedicata ai giovani. Sul palco, con la presentazione di Benny Ronca si alterneranno i giovani rapper: Lele Blade Paky, Bl4ir e Ivan Granatino. Alle ore 20.30 in Via Settembre 1860 si terrà la finale Regionale di Miss Italia che vedrà in qualità di ospiti Next Level Show di Gabriele Manzo Grease’s e sempre alle 20,30 in Via Ventimiglia Starlight Dance Show di Mimmo Borgo , dal liscio ai Latino Americani con la presenza di numerosi Artisti di strada.

Domenica 28 luglio, con la conduzione di Agnese Ambrosio la manifestazione si sposta al centro della città, in Piazza Portanova con il concerto di Ivana Spagna a cui seguirà “I ditelo voi “da “ Made in Sud”. Come ogni anno saranno protagonisti tanti quartieri cittadini, grazie all'allestimento di palchi in diverse zone della città (Mercatello, Pastena, Madonna di Fatima, Torrione). La serata conclusiva è in programma in Piazza Portanova.

Gallery