Notte Nazionale del Liceo Classico: l'appuntamento al "Tasso"

Venerdì 12 gennaio, dalle 18 a mezzanotte, presso il Liceo Torquato Tasso di Salerno, si terranno una serie di eventi, rappresentazioni teatrali, letture animate, concerti, performance, mostre fotografiche e di arti visive, degustazioni ispirate al mondo antico, conferenze, dibattiti, incontri con gli autori, presentazioni di libri, letture di poesie e un talk show. Gli alunni saranno i veri protagonisti della manifestazione che rientra nella IV edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, e darnno vita, per sei ore, ad un percorso che vuole raccontare perché i giovani hanno cominciato ad amare classici e quale senso ha continuare a studiare lingue ed autori morti da tanto tempo.

Le novità

Si punterà ancora una volta su una formula variegata con incontri ogni venti minuti che trasformeranno le aule del Real Liceo di piazza San Francesco in un’agorà dei saperi. Domani sera, tra le tante opportunità, si potrà scoprire l’Archivio Storico situato all’interno del liceo. Per una sera ai salernitani sarà concessa la possibilità di visionare i circa 300 documenti custoditi tra gli scaffali dell’archivio, i primi dei quali risalgono al 1860, e le molteplici certificazioni appartenenti a personaggi di spessore come il poeta Alfonso Gatto, il filosofo Nicola Abbagnano, i politici Luigi Cacciatore e Vincenzo De Luca e il giornalista Michele Santoro, tutti originari di Salerno. Prima dell’avvio delle attività nell’Aula Magna ci sarà il momento della presentazione della Notte Bianca e lettura del testo introduttivo in contemporanea nazionale a cura degli allievi del laboratorio teatrale del Liceo. A seguire un fitto programma di eventi. La mezzanotte verrà, poi, attesa nel vestibolo con lo spettacolo Music in the night… with a star.

Gallery