Notte di San Lorenzo, tutti in cerca di stelle cadenti: gli eventi

La notte dei desideri si avvicina e in tanti stanno organizzando gite fuori porta per ammirare le stelle cadenti, il 10 agosto. In collina o sulla spiaggia: i salernitani e i turisti si preparano a vivere la notte di San Lorenzo, con gli occhi rivolti verso il Cielo.

La leggenda

Ad agosto, come è noto, le Perseidi (minuscoli frammenti sparsi nel cosmo dalla cometa “Swift-Tuttle” che devono il loro nome al fatto che tutte le scie sembrano provenire dalla stessa direzione, all'interno della costellazione di Perseo) vengono attraversate dall'orbita terrestre creando una vera e propria pioggia meteorica. La notte del 10 agosto è, intanto, dedicata al martirio di San Lorenzo: le stelle cadenti rappresentano le lacrime versate dal santo durante il suo supplizio. Vagando nei cieli, scendono sulla terra solo il giorno in cui Lorenzo morì: si narra che si avverino i desideri di tutti coloro che, in questa magica notte, riescono a notare una stella cadente.

Le iniziative

Diverse, le occasioni per ammirare le stelle. In particolare, al Qvida di Pontecagnano, dove, defilati dalle luci della città, a cena in giardino con Danilo Arrigo e la sua selezione musicale reinterpretata in chiave acustica di sottofondo, tutti ad attendere che cali il buio. In prima serata, il menù alla carta e le pizze e a partire dalle 23.30 il giardino sarà aperto anche a chi vorrà solo degustare un drink. Intanto, a Giovi San Nicola, presso la Casina Vegan Home Restaurant della cuciniera veg Cristina De Vita, tutti vestiti in bianco per il social eating più luminoso e rigorosamente cruelty free. A lume di candela e con il naso all'insù, dunque, sarà possibile assaggiare delizie a km 0 ed uno squisito dolce che, per chi lo preferisce, sarà servito anche sul prato dell'orto (inf e prenotazioni: 340/2486196).

Tutti con il naso all'insù

Sempre il 10 Agosto, la Masseria Nobile di Fisciano propone un menù fisso, accompagnato dalla musica live dei Duà Band, ed un cielo infinito come scenografia. Per info e prenotazioni: 3299784488. In tanti, poi, osserveranno le stelle prendendo parte alle numerose sagre e manifestazioni estive del territorio. A Padula, in particolare, torna l’appuntamento con la rievocazione storica dell’accoglienza dei monaci certosini all’Imperatore Carlo V con la frittata di mille uova, tra gusto e tradizione, al chiarore delle stelle: insomma, per esprimere i propri desideri, non resta che l'imbarazzo della scelta.