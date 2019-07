Sicurezza d'estate: a Castellabate parte il programma "Notte sicura"

Parte la “notte sicura” a Castellabate: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Costabile Spinelli ha approvato, infatti, il programma di pattugliamento volto a potenziare i controlli anche nelle ore serali per garantire la sicurezza di cittadini e vacanzieri durante la stagione estiva.

Il progetto

Castellabate, meta turistica cilentana per eccellenza, vede un esponenziale afflusso di persone e di veicoli soprattutto nei fine settimana. Il Comune quindi, avvalendosi degli uomini della Polizia locale e con il coordinamento delle altre forze dell’ordine, intende garantire sicurezza e tranquillità, in particolare nelle località di maggiore frequentazione e passeggio anche nelle ore notturne, non coperte dal servizio ordinario di vigilanza. Verranno eseguite sin da questo week-end attività di monitoraggio al fine di evitare lo svolgimento di illeciti, di evitare atti vandalici e di tenere a bada rumori molesti e schiamazzi. La task force è composta da 14 agenti oltre al Comandante, la dottoressa Manola D’Amato, che parteciperà personalmente al progetto per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Parla il sindaco