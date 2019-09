Giovane aggredito e picchiato da quattro persone durante festival della musica, si indaga

Forse c'è una parola di troppo a fare da sfondo all'aggressione di un giovane, per mano di quattro persone, durante il Festival degli Antichi Suoni di Novi Velia. Lo racconta Info Cilento, con l'episodio avvenuto intorno alle 4 della notte scorsa. La vittima avrebbe consigliato a dei ragazzi in auto di procedere con tranquillità, per le strade del paese. Ma quell'invito non sarebbe stato gradito dai quattro, che fermata l'auto, avrebbero poi aggredito il ragazzo. L'aggressione avrebbe coinvolto anche altre persone, forse intervenut per sedare il tutto. Il ragazzo aggredito ha riportato diverse contusioni, poi è stato trasferito e soccorso all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Perdeva sangue da un occhio, ma non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.