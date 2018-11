Mercato San Severino, annunciati il rinnovo del Pronto Soccorso e nuovi medici

Importante incontro per la sanità della Valle dell'Irno, ieri, tra il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, il consigliere comunale delegato alla sanità Antonio Rocco e il Direttore Generale della struttura ospedaliera di Salerno, Antonio Longo. A gennaio sarà inaugurato il rinnovato Pronto Soccorso al Curteri di Mercato San Severino, mentre è in arrivo nuovo personale medico per potenziare reparti di eccellenza.

L'incontro

All’incontro hanno partecipato anche i delegati RSU del presidio ospedaliero di Curteri, per rappresentare alcune criticità e sollecitare soluzioni. A giorni, dunque, verranno assegnati quattro letti nuovi elettrificati per la rianimazione ed è anche partita la gara l’acquisto e la dotazione in chirurgia di letti per pazienti bariatrici. In corso la sostituzione dei nuovi materassi per degenti in tutti i reparti.

Il personale

In merito al personale, il direttore generale Longo ha assicurato agli amministratori di Baronissi l’assegnazione di nuovi medici per i reparti di Urologi, Dialisi e Nefrologia, due nuovi posti all’interno del pronto soccorso e una nuova unità medica in Otorinolaringoiatria.

La soddisfazione del sindaco Valiante