Nozze da favola a Ravello: un “sì” da oltre 1 milione di dollari per Scott LaRoque

Nozze da favola, a Ravello. Si è celebrato oggi il matrimonio nella meravigliosa Villa Cimbrone. Come riporta Il Vescovado, un “sì” da oltre un milione di dollari per Scott LaRoque, il chirurgo americano e business leader, da pronunciare con decisione alla sua bella Alla Kosova, di origini russe,titolare di una catena di lussuose SPA negli Stati Uniti, in uno dei luoghi più incantevole al mondo.

Villa Cimbrone sbarrata

Blindatissimo, l’eremo di Cimbrone che per tutta la giornata sarà chiuso al pubblico. Gli sposi hanno richiesto l’uso esclusivo della villa: all’interno del parco, già location per matrimoni extralusso, il festival dello sfarzo alla presenza di una star di calibro internazionale. Ad accompagnare il rito simbolico nel giardino, Andrea Bocelli. Stando a quanto appreso, il cachet sarà devoluto in favore della sua Fondazione che aiuta le persone di talento più sfortunate e deboli, offrendo loro la possibilità di una vita di opportunità così da esprimere il proprio potenziale.

L'organizzazione

L’organizzazione, coordinata dalla wedding planner di fama internazionale Jennifer Zabinski(che lo scorso novembre ha organizzato il matrimonio di Serena Williams) con il celeberrimo events designer Preston Bailey, si è avvalsa del prezioso sostegno in loco del “principe dei fiori” Armando Malafronte e dell’agenzia turistica Sunland di Maiori. Per i futuri coniugi LaRoque una super suite che domina la Costa d’Amalfi, dotata di tutti i comfort della categoria deluxe.