Classifica NTU 2018, per la prima volta l'Unisa nella Top 500

E' stata pubblicata la classifica NTU 2018, elaborata dalla National University di Taiwan per valutare le università mondiali in base alla loro produzione scientifica e all’impatto delle loro pubblicazioni. L’analisi è interamente basata sulla valutazione della quantità e della qualità di articoli scientifici, che riflettono le prestazioni accademiche da tre punti di vista: produttività della ricerca, impatto della ricerca ed eccellenza della ricerca.

I risultati

E l'Università di Salerno, per la prima volta, entra nella Top 500 delle università mondiali prese in esame, collocandosi al 468° posto e recuperando posizioni rispetto allo scorso anno, quando era collocata nel range 501-600. “Siamo orgogliosi di attestarci e migliorare il nostro posizionamento in questa nuova classifica internazionale – ha detto il rettore Aurelio Tommasetti- “perchè l’elaborazione della National University di Taiwan è particolarmente focalizzata sull’attività di ricerca accademica ed evidenzia per il nostro Ateneo punteggi particolarmente positivi per gli indicatori “Current Citations”, ovvero il numero di citazioni nell’anno corrente, e “H-Index”, la quantità di pubblicazioni che hanno avuto almeno H citazioni ciascuna”. Particolarmente positivi per la ricerca scientifica prodotta nei settori della Computer Science (211esimi al mondo), Ingegneria Civile, Meccanica e Chimica.