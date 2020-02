Nuova area giochi a Cava, giostre per diversamente abili

Consentire ad ogni bambino di potersi divertire e giocare: questo lo scopo del nuovo parco giochi inaugurato negli scorsi giorni a Cava. "Play for all": questo il nome dell'area attrezzata anche con giostre a piccoli diversamente abili.

La raccomandazione dell'amministrazione comunale è quella di accompagnare i baby fruitori del parco giochi, sia per garantire la sicurezza dei bimbi e sia per non danneggiare le giostre. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano

