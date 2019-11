Nuova sede Provinciale della sezione FIMMG: l'inaugurazione a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 23 novembre 2019 alle ore 11.00 si inaugura la nuova sede Provinciale della sezione FIMMG di Salerno (sita in Via Acquasanta, traversa G. Ferraiolo n.2 – Salerno, prima traversa a sinistra dopo il Check Up).

Saranno presenti le massime Autorità Sanitarie Nazionali, Regionali e Provinciali della Medicina Generale.