Nuova tecnica di sutura per il cesareo: plauso per i dottori Polichetti e Allegro

Nuova tecnica di sutura messa a punto per il taglio cesareo, dal ginecologo salernitano Mario Polichetti e dal chirurgo italo-americano Joseph Allegro: a presentarla, il Professor Cleave Queeck al congresso nazionale dei chirurghi inglesi Royal English and North Ireland. Viva soddisfazione per i due noti medici.

La tecnica

La tecnica è mutuata dalla chirurgia vascolare e dà massima emostasi, annullando la possibilità di endometriosi secondaria per il taglio cesareo. Un plauso, dunque, ai dottori Polichetti e Allegro



