Comune di Sarno: la Giunta Canfora prevede nuove assunzioni, le figure

Nuove assunzioni al Comune di Sarno: la Giunta Canfora ha approvato la modifica del fabbisogno del personale 2019, prevedendo nuovi posti di lavoro.

Le assunzioni

In particolare, assunti 10 Vigili Urbani a tempo indeterminato con contratto part - time che si aggiungono ai 5 già previsti, per un totale di 15 nuovi Vigili e 4 Ausiliari del traffico a tempo determinato da assumere con contratto di somministrazione, oltre le assunzioni delegate alla Regione Campania ed ai concorsi in svolgimento.