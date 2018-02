Nuove opportunità per conoscere la cultura giapponese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Se 30 anni fa chi si rivolgeva allo studio del cinese lo faceva per ragioni culturali, o magari ideologiche, e ci si rivolgeva, invece, allo studio della lingua del Giappone, allora potenza commerciale emergente, lo faceva per motivi commerciali, oggi il rapporto si è invertito. La Cina è ormai la nuova frontiera del business, ma l’egemonia soft della cultura giapponese fa sentire sempre di più la sua presenza. La cultura giapponese, specie negli ultimi anni è entrata nella nostra quotidianità in misura sempre maggiore, e se negli anni ’80 si poteva a ben ragione parlare di un boom della cultura italiana in Giappone oggi si può fare il discorso inverso. Infatti, a parte i tradizionali settori delle arti marziali, dove però si cerca di fare un discorso più attento alla cultura di riferimento rispetto al passato, abbiamo settori come quello della ristorazione in cui il Giappone e tutto quello che lo riguarda, sono divenuti simbolo di prestigio e di coolness. A questo si aggiunge il settore dei fumetti e dei cartoni animati in cui i giapponesi sono maestri indiscussi. Ma si potrebbe continuare con i videogames, che volente o nolente hanno una grande influenza tra i giovani, fino ai fenomeni dei cosplayer, lasciando da parte i filoni classici delle arti tradizionali, del design e delle medicine alternative. Il Giappone e, sulle sue orme la Corea del sud, inoltre, sebbene, paesi come la Cina non lo ammeterebbero facilmente, hanno influenzato e influenzano l’immaginario e i modi di vita dei paesi emergenti dell’Asia: prima Taiwan e poi Filippine, Thailandia, Cina e Vietnam. Bisogna notare che malgrado le notizie sul Giappone e l’interesse aumentino in modo tangibile nel cyberspazio sono ancora poche le iniziative che permettono una conoscenza e un approfondimento che risponda a standard sicuri di competenza. L’esigenza di un approfondimento della lingua e della cultura giapponese ha anche un risvolto lavorativo importante nel salernitano. La presenza dei turisti giapponesi individuali è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. Non sempre il turista giapponese conosce l’inglese e sicuramente c’è una carenza formativa da questo punto di vista presso il personale alberghiero La Campania, con l’Università Orientale di Napoli vanta una tradizione antica di expertise sulle culture dell’Asia e del Giappone, ma questa conoscenza è ancora limitata a un numero esiguo di persone. A metà febbraio per iniziativa di Progetto Giappone, una sezione di Giappone Abruzzo, associazione che da vari anni opera nella regione Abruzzo nella promozione della lingua e della cultura giapponese, e dell’Organismo di formazione accreditato Virvelle, si terrà presso il centro di formazione Virvelle, che è a pochi minuti dalla stazione, un corso di giapponese strutturato in 14 incontri da di tre ore. La docente madrelingua è Naomi Hayashi, già docente dell’Orientale e dell’Università di Catania. L’iniziativa rientra nel quadro di un progetto più ampio che mira a diffondere la cultura del Sol levante nel salernitano.