Area mercatale in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto: 26 nuovi alberi

Salerno si fa bella: continuano, infatti, gli interventi di restyling in diverse zone cittadine. In particolare, al via i lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale e di ristrutturazione funzionale ed operativa dell'area mercatale in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, a Salerno. Il programma di lavoro dell'Amministrazione Comunale prevede il raddoppio delle alberature attuali, con la piantumazione di 26 nuovi alberi in sostituzione di quelli attuali, una dozzina circa, che sono in corso di abbattimento.

L'intervento

Tale intervento, peraltro annunciato al momento dell'inizio dei lavori, è reso necessario dallo stato ormai compromesso delle alberature attuali (evidente anche ad un'osservazione visiva superficiale) classificate dalle perizie degli agronomi di categoria D, alias molto pericolose per la pubblica incolumità e ad altissimo pericolo di crollo. La nuova tipologia di alberature sono state selezionate con particolare riguardo per la conformazione del terreno in cui saranno piantate e con radici tali da potersi sviluppare senza creare problemi alla nuova pavimentazione.

L'annuncio del Comune