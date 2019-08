Nuovi disagi sulla A3: per lavori di manutenzione chiuso il tratto Salerno-Cava

Nuovi disagi sulla A3 Napoli-Salerno: per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto Salerno-Cava Dè Tirreni, in direzione Salerno, dalle 22 di oggi alle 6 di domani.

L'alternativa

In alternativa, riferisce Autostrade per l'Italia, i veicoli diretti verso Sud, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cava De' Tirreni, potranno rientrare allo svincolo di Salerno. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.