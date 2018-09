Nuovi infermieri nel salernitano: numeri ridotti rispetto ai primi annunciati dall'Asl

Infermieri in arrivo negli ospedali dell’Asl Salerno. In realtà, dei 130 da assumere in regime di mobilità, ad oggi, sono solo 60 quelli che hanno ottenuto il nulla osta dalle rispettive aziende di appartenenza. Prenderanno, dunque, posto negli ospedali non prima di ottobre.

Entro fine anno, poi, si dovrà raggiungere il numero inizialmente previsto di infermieri: non resta che attendere, quindi, per conoscere le evoluzioni.