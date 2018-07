Nuovi parcheggi in piazza Sant'Agostino e in piazza della Libertà: ecco quando

Pronti tra un anno, il parcheggio interrato di piazza Sant’Agostino e i 750 posti auto di piazza della Libertà. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità e all’Urbanistica del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, a margine della presentazione delle novità di Salerno Mobilità.

I dettagli

A piazza Sant’Agostino sorgeranno sia posti auto pubblici, sia box pertinenziali per fornire anche una risposta ai residenti. Presto, dunque, non mancherà un sospiro di sollievo da parte di salernitani e turisti, troppo spesso a caccia di parcheggi in città.