Nuovi parcometri a Nocera Superiore: si potrà pagare anche con carta di credito

Novità sul fronte aree di sosta: vanno in pensione le vecchie colonnine a Nocera Superiore. Da quest’oggi, infatti, entrano in funzione i nuovi parcometri, moderni, tecnologici e multifunzione. Per il momento si paga con monetine, ma molto presto sarà possibile pagare il parcheggio anche con carta di credito.

I costi

Resta invariata, intanti, la tariffa per la sosta, ovvero 60 centesimi l’ora. Invariato anche il costo dell’abbonamento per i residenti e per chi lavora sul territorio comunale nella sua doppia articolazione: 100 euro all’anno oppure 15 euro al mese.