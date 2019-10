Due nuovi punti assistenza di Sev Iren: l'inaugurazione con De Luca e Napoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sev Iren raddoppia la sua presenza su Salerno con l’apertura di due nuovi Punti Assistenza per i propri clienti, uno nella zona orientale della città e l’altro nella storica sede di via Passaro.

Giovedì 3 ottobre in via Passaro 1 ed in via Trento 25, rispettivamente alle ore 9.30 e alle ore 11:00 si terrà il taglio del nastro.

Alle due inaugurazioni interverranno, oltre ai vertici societari, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

I cittadini, dunque, potranno beneficiare dei servizi luce e gas con maggiore comodità e accesso, ed una più ampia fascia oraria di apertura. In particolare, il punto assistenza di via Trento sarà attivo tutti i giorni fino alle ore 19:00 oltre che il sabato mattina. All'interno dei due sportelli, anche Salerno Sistemi inaugurerà sempre giovedì 3 ottobre (ore 9.30 e ore 11:00) un nuovo punto assistenza clienti.