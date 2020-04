Covid-19: nuovo contagio a Giffoni, intanto il sindaco di Polla lancia un messaggio

Terzo contagio da Covid-19, a Giffoni Valle Piana. A comunicarlo il sindaco Antonio Giuliano: "Nessun allarme: la persona in questione fa parte del nucleo familiare del precedente caso registrato. - ha precisato - Non c'è dunque nessun pericolo per l'intera cittadinanza, poichè come spiegato nei giorni scorsi la famiglia era in quarantena e sotto controllo delle autorità competenti già da settimane. La persona risultata positiva è asintomatica. A nome mio e dell'intera cittadinanza l'augurio di una pronta guarigione".

Polla

Intanto, il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, ha rivolto alla cittadinanza in anticipo, gli auguri per una buona Pasqua, facendo cenno alle cure a cui si sta sottoponendo, senza, tuttavia specificarne i dettagli. Innumerevoli i like e gli auspici di pronta guarigione per il primo cittadino.

Il messaggio del sindaco di Polla

Cari concittadini, stiamo attraversando un momento drammatico che ci vede impegnati, in prima linea, per fronteggiare questa emergenza e per dare sostegno fraterno a tutta la comunità. La Settimana Santa che ci apprestiamo a vivere quest'anno, ci rimanda, drammaticamente, ai momenti della Passione di Cristo, ma il cammino che stiamo compiendo, pieno di difficoltà ed avversioni, si concluderà, ne sono certo, con la vittoria della vita sulla morte, paradigma della Resurrezione di Gesù. Con questo auspicio, insieme a tutta l'Amministrazione Comunale, intendo rivolgere il mio augurio più profondo e accorato di una Pasqua che sia, per tutti, un momento di gioia e di serenità. Tengo a rassicurare, infine, tutti Voi sulle mie condizioni di salute che, di recente, mi costringono a periodi di cure, ma sono fiducioso che tutto andrà per il meglio. I miei migliori auguri di Buona Pasqua.