Nuovo ospedale a Salerno, la Giunta Regionale approva il Protocollo d’Intesa

E' stato approvato ieri, dalla Giunta Regionale, lo schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. A siglarlo, il Comune di Salerno, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Azienda Sanitaria Locale e Università degli Studi di Salerno, oltre ovviamente la Regione Campania.

Gli obiettivi

Velocizzare le procedure e di mettere a sistema tutte le informazioni e le decisioni che sono connesse alla realizzazione dell’ospedale: questo lo scopo del Protocollo. Come primo impegno dopo la sottoscrizione del documento, le parti si impegnano a fornire tutte le informazioni utili, per quanto di rispettiva competenza, per l’avvio della gara di progettazione dell’ospedale. Oltre alle collaborazione per la realizzazione del nuovo ospedale, con il Protocollo le parti dovranno valutare tutte le ipotesi di nuova destinazione delle strutture dell’attuale Plesso Ruggi di Salerno. Si tratta di un investimento complessivo pari a 327 milioni di euro, previsto nell’ambito del Patto per la Campania firmato con il Governo. Il nuovo Ospedale, così come previsto nel Piano regionale di Programmazione della Rete ospedaliera approvato dal Commissario ad acta il 1° gennaio di quest’anno, ospiterà complessivamente 716 posti letto.