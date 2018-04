Nuovo ospedale di Salerno, pronti 327 milioni di euro: ecco il piano

Ben 327 milioni di euro, previsti nell’ambito del Patto per la Campania, sono stati recuperati per dar vita al nuovo ospedale di Salerno grazie al protocollo d’intesa tra la Regione Campania, l’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, l’ Asl e l’Università per velocizzare le procedure di gara per la progettazione ma anche per valutare tutte le ipotesi circa la nuova destinazione delle strutture dell’attuale plesso sanitario di via San Leonardo.

I dettagli

Secondo il progetto la realizzazione del nuovo presidio era prevista dove ora è allocato il Ruggi, ma col Comune - riporta Il Mattino - si è concordato un piccolo spostamento, a causa di problemi di superficie e di compatibilità con le attività in corso dell’ospedale, facendo ricadere la scelta sull’area dove stava nascendo Finmatica.L’azienda ospedaliera universitaria, nel nuovo piano ospedaliero, vede assegnati 716 posti letto, che sono tutti per acuti. Questo perché quelli per la riabilitazione verranno concentrati tutti al Da Procida, che diventerà punto di eccellenza nell’ambito pubblico di alto livello.Perché oltre all’unità spinale sono presenti posti letto di neuro-riabilitazione e per la riabilitazione intensiva (cardiologica, neurologica, ortopedica e polmonare). Questo permetterà a tutti gli altri plessi di svolgere la loro attività nell’ambito della rete dell’emergenza-urgenza. Il nuovo ospedale sorgerà nell'area dell'ex Finmatica, nei pressi della Centrale del Latte di Salerno.