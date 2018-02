Sanità, investimento di 400 milioni di euro per il nuovo ospedale di Salerno

"Investimento di 400 milioni di euro per il nuovo ospedale a Salerno e 250 posti letto in più nei nosocomi della provincia". Lo ha annunciato stamattina il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la presentazione del piano ospedaliero regionale svoltasi stamattina nell'ex Cinema Diana. "Per quanto riguarda la provincia di Salerno - ha aggiunto De Luca - stanziati 610 milioni di euro".

Chiusure scongiurate

De Luca ha parlato anche delle sedi ospedaliere a rischio chiusura, eventualità temuta da tutti, in primis i cittadini. "Rischio scongiurato", ha detto riferendosi al pronto soccorso di Scafati, a quello di Castiglione di Ravello e di Agropoli. Per quanto riguarda l'ospedale di Roccadaspide, c'è stato accorpamento con Eboli e Battipaglia.

Scenari futuri

A Salerno, l’ospedale Da Procida diventerà unità spinale e polo pubblico della riabilitazione. Chiosa finale dedicata al "Ruggi". Così De Luca: "Entro aprile 2018, spazio alla pubblicazione del bando di progettazione. La struttura sarà di archiettura moderna, opera funzionale e al'avanguardia".