Nuovo parcheggio a via Vinciprova per auto e bus: costi e capienza

Un nuovo parcheggio di 200 posti auto sarà inaugurato venerdì 14 dicembre a Via Vinciprova. Potrà contenere solo auto dal lunedì al venerdì. In occasione di Luci d'Artista, sarà utilizzato anche nel fine settimana per snellire il traffico ed ospitare nuovi bus turistici in arrivo in città.

I lavori ed i costi

Solerti operai sono impegnati in queste ore, come si evince dalle foto che pubblichiamo, nel montaggio dei parchimetri e nella tracciatura delle linee blu e degli stalli per la sosta. Il taglio del nastro è in programma venerdì mattina. La sosta per le auto costerà 1 euro ogni 2 ore. In via eccezionale, soltanto per il periodo di Luci d'Artista, il parcheggio di via Vinciprova darà manforte anche alla viabilità cittadina e ospiterà alcuni autobus turistici che approderanno in città. Un'alternativa e un'aggiunta ovviamente all'area di sosta in zona Arechi, che resta la corsia preferenziale per i pullman che si dirigono a Salerno.

Gallery