Nuovo percorso benessere nella Divina, la proposta di Otium Spa

Al via, da venerdì 23 febbraio 2018 e, a seguire, ogni settimana, il nuovo percorso benessere pensato da Otium Spa. I Maestri dell'Ozio vi accompagneranno in un percorso con oltre 10 esperienze tratte dalle tradizioni di tutto il mondo. Un vero e proprio menù "degustazione del benessere", un viaggio in grado di darvi sensazioni uniche. Ad inizio percorso verrà illustrato l'evento in modo da sintonizzarsi sulla giusta frequenza al fine di beneficiare al meglio del percorso.

Di seguito una descrizione sommaria del format:

• Breve massaggio della zona cervicale per decontratturare tutte le tensioni

• Massaggio ai piedi con la frusta di betulla

• Infuso mediterraneo preparatorio al bagno di calore in sauna

• Sauna Finlandese, ottimo rimedio per espellere le tossine e le tensioni con fumate di vapore

aromatizzate alle erbe balsamiche

• Pediluvio con acqua calda e sali detossinanti

• Docce emozionali con giochi d'acqua a temperature differenziate e schiuma al sapone di Aleppo

• Vasca idromassaggio a 37 gradi

• Bagno Romano, antesignano del bagno turco, temperature e vapori crescenti. In un ambiente

dall'architettura suggestiva, con il guanto di Kassa, il sapone nero all'olio e ceneri di oliva, lo scrub

salino con caffè, la mousse di Argan, si procede al rituale del savonage per una pelle rinnovata e

luminosa

• Bagno di Suoni con le armonie delle campane tibetane, in pieno relax su comodi cuscini

• Maschera all'argilla e l'oro della Costa d'Amalfi, il limone IGP

Miscelando le tradizioni del benessere di tutto il mondo, il percorso induce uno stato di rilassamento tale

da far perdere il contatto con la realtà.

Due ore di isolamento dal mondo che rinvigoriscono l'organismo, stimolando le naturali capacità di equilibrio, sempre presenti in tutti noi, ma a volte nascoste dalla quotidianità. L'evento "Wellness World" è un format creato da A. & C. Consulting, società proprietaria del marchio Otiumspa con esperienza internazionale nella creazione di SPA. Otiumspa ha dedicato il Venerdì pomeriggio a questo percorso in quanto tutta la SPA va allestita per meglio espletare tutte le fasi. Ogni punto di partenza prevede l'ingresso al massimo di 4 persone, e considerando che gli operatori coinvolti saranno 4, ciò vuol dire che ci sarà una cura assoluta degli ospiti. Il costo promozionale dell'esperienza della durata di 2 ore è di € 50 a persona tutto incluso, senza nessun costo aggiuntiv Informazioni 089 853855 , shop-online per acquisto del pacchetto www.otiumspa.market sezione Eventi del Venerdì.

Otiumspa Bagno Romano è a Minori in Corso Vittorio Emanuele, 47 – Costa d'Amalfi