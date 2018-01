Nuovo piano ospedaliero della Campania: le novità nel salernitano

“Riequilibrare il rapporto tra assistenza ospedaliera e territoriale": è questo l'obiettivo del nuovo piano ospedaliero della Campania, approvato nei giorni scorsi.

I dati

La nostra provincia registrerà un aumento dei posti letto: sono previsti 3.807 posti pari a 3,52 posti letto per mille abitanti, in leggero incremento rispetto a quelli esistenti che sono pari a 3.553. Confermati, in particolare, i servizi a Vallo della Lucania, Polla e Sapri e Roccadaspide. Nessuna modifica, invece, per il raffornzamento della struttura di Agropoli. Una buona notizia per la Provincia, come riporta Infocilento, è la deroga per il mantenimento dei punti parto di Sapri (296 parti nel 2016), Vallo della Lucania (263 parti nel 2016) e Polla (345 parti nel 2016), per le difficoltà oggettive di collegamento che offrono tempi di percorrenza molto lunghi.

Gli interventi

Gli interventi di edilizia sanitaria previsti sono la ristrutturazione e messa a norma del Blocco Operatorio, dell’AOU Ruggi di Salerno e il miglioramento dei flussi di accesso ospedalieri, nonchè interventi per la messa a norma dei PP.OO. di Oliveto Citra, Vallo della Lucania, Nocera Inferiore, Battipaglia e Eboli e il potenziamento dell’offerta territoriale, con la realizzazione di un Ospedale di Comunità nel presidio di Roccadaspide. Confermata, infine, una centrale operativa del 118 unica a Salerno con la soppressione di quella di Vallo della Lucania. Previsti, inoltre, punti per l’atterraggio dell’eliambulanza ad Agropoli, Capaccio Paestum, Polla, Roccadaspide, Sapri, Vallo della Lucania.