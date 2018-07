Prefettura di Salerno, Francesco Russo sostituirà Malfi

Sarà il dottor Francesco Russo, a guidare la Prefettura di Salerno, sostituendo l'uscente Prefetto Malfi che, intanto, svolgerà l'incarico di Ispettore Generale di Amministrazione.

Il nuovo Prefetto

Come anticipa il gruppo Facebook, Salerno la voce in Capitolo, la notizia è ormai ufficiale. Il dottor Francesco Russo è nato a Napoli il 30 giugno 1959, sposato con due figli. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1983 presso l'Università degli Studi di Napoli.

Ha conseguito anche il Diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione ed ha superato gli esami di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore Legale. Assunto nel 1987 alle dipendenze dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ha prestato servizio fino al 2007 presso la Prefettura di Parma, dove per circa 12 anni ha svolto l'incarico di capo di gabinetto, occupandosi prevalentemente di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e rapporto con gli enti locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato.

Il curriculum

Nel periodo di servizio a Parma ha svolto le funzioni di commissario straordinario presso i comuni di Solignano e Fidenza.

Nel maggio del 2003 ha conseguito l'idoneità allo svolgimento di attività di informazione e comunicazione frequentando la seconda edizione del Corso di formazione per responsabili degli Uffici Stampa e Relazioni con il Pubblico. E' stato promosso vice prefetto con decorrenza 1° luglio 2001. Dal 4 giugno 2007 ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Bologna e dal 30 dicembre 2009 è stato vice prefetto vicario della Prefettura di Milano. Durante questo periodo si è occupato di emergenza nomadi in qualità di vice commissario per la Lombardia e di emergenza migranti in qualità di soggetto attuatore per la Lombardia. Ha inoltre svolto nel corso del 2011 l'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Rho. Dal 29 agosto 2011 è prefetto del Verbano Cusio Ossola e dal 5 gennaio 2015 è prefetto della provincia di Ravenna.