Il nuovo "Ruggi" sarà ideato da salernitani e coereani: ecco il progetto

Dopo l’estromissione della prima azienda classificata, l’appalto per la progettazione del nuovo ospedale “Ruggi” - riporta La Città - è stato assegnato ufficialmente da Soresa (la società che gestisce le gare nel settore sanitario per conto della Regione Campania) al Raggruppamento temporaneo d’imprese composto dallo studio Altieri Spa (come mandatario), dai coreani di Samoo Architects & Engineers Co.Ltd, da Iconia Ingegneria civile Srl e da un team di esperti salernitani: il geologo Umberto Borgia, l’archeologa professoressa Rosa Fiorillo, lo studio di ingegneria A. Marano & partners, l’ingegner Gaetano Ruocco e l’architetto Gianluca Calabrese. La Rti ha ottenuto l’appalto con un’offerta di 6.956.377 euro.

Il progetto

Secondo i progettisti la nuova sede centrale dell’azienda ospedaliera-universitaria dovrà sorgere “in un avvallamento in parte naturale e in parte artificiale che consenta di immergere i piani inferiori dell’ospedale - il podio - all’interno di un oasi verde e permetta ai livelli superiori - le torri - di godere della vista del mare e dei paesaggi circostanti da un'altezza che evita il contatto visivo con il circostante tessuto edilizio”. La struttura sarà formata da un edificio principale che prevede un podio che si alza per tre piani e un livello interrato che conterrà tutti principali servizi di diagnosi e cura oltre alle attività di supporto. Si aggiunge il sistema delle torri che si sviluppa su quattro livelli e sarà dedicato alle unità di degenza e alle funzioni legate alla didattica e all’Amministrazione.