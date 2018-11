Nuvole iridescenti in Costiera: l'incantevole gallery di Fabio Fusco

Uno spettacolo fiabesco, quello delle nuvole iridescenti nel cielo della Costiera. A regalarci suggestioni ed emozioni, come spesso accade, il fotografo Fabio Fusco che è riuscito a cogliere e catturare tonalità differenti del cielo, in base all'angolo di osservazione.

Non occorrono molte parole per commentare gli scatti: in fondo, nel cielo, ognuno trova ciò che cerca. Una gallery da ammirare.