Occupazione abusiva: sequestrati 3 villaggi turistici e un maneggio nel Cilento

Dopo un’indagine avviata nel 2017, i carabinieri di Sapri, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno sequestrato tre villaggi turistici ed un maneggio situati nei pressi della foce del Fiume Mingardo.

I dettagli

In particolare, i tre villaggi turistici si trovano all’interno del Comune di Camerota; mentre il maneggio nel territorio comunale di Centola. Nel mirino della Procura - riporta Infocilento - sono finiti amministratori e proprietari delle strutture: sei persone, infatti, sono state denunciate con l’accusa di occupazione abusiva del suolo demaniale. L’indagine avviata dagli inquirenti della Procura vallese è ancora in corso. E, quindi, non è escluso, che nuove strutture turistiche possano essere sigillate a seguito di accertamenti e soprattutto di irregolarità.c