Odori nauseanti a Capaccio Paestum: la precisazione del Comune

Scende in campo, il Comune di Capaccio Paestum, sulla questione degli odori nauseanti durante le ore serali, soprattutto in alcune zone del territorio. La problematica, come fanno sapere da Palazzo di Città, è stata sottoposta all’attenzione del Comando di Polizia Locale e delle Autorità Competenti al fine di individuare la provenienza, quasi certamente da due Comuni limitrofi, dove insistono un impianto biogas e una fognatura a cielo aperto, "contro i quali si sta valutando di agire legalmente per tutelare la salute dei nostri cittadini e l’immagine di Capaccio Paestum".

"Non è ammissibile che chi sa di avere questo problema, perché dotato di impianti industriali che funzionano male e che producono i miasmi, faccia finta di nulla. È ancora più scandaloso però assistere ad azioni mediatiche che danno credito all’opinione social di poche e rancorose persone che non amano la nostra Città e che sanno solamente odiare. Onestamente, sono fiero di non rappresentare questo 1% della comunità che non vuole il bene di Capaccio Paestum. Ho letto stamane perfino di comitati anti-Palumbo a Tavernelle, probabilmente chi ha scritto si è basato sul commento di un singolo cittadino che rappresenta solo se stesso visto che a Tavernelle il Sindaco sta facendo ciò che altri non hanno fatto per decenni. Colgo, infine, l’occasione per invitare chi scrive a guardare più attentamente ai problemi della sua Città oppure, se desidera estendere il suo raggio d’azione, non si limiti a leggere i commenti sui gruppi social, ma scenda in strada a verificare le notizie”.