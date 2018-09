Sodalis CSV Salerno: al via le azioni di supporto al volontariato

Al via le microazioni partecipate o più semplicemente MAP, attività di animazione sociale promosse da Sodalis Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno. Una modalità di co-progettazione fianco a fianco delle Organizzazioni di Volontariato, attualmente alla sua terza edizione.

Gli scopi

Continuare a sostenere, in modo efficace ed incisivo, l’operato delle associazioni, valorizzando e sostenendo lo sviluppo delle loro capacità operative e progettuali: questi gli obiettivi dell'iniziativa. Le azioni, iniziative o eventi, potranno riguardare la cultura della solidarietà; il valore della cittadinanza attiva; il potenziamento di competenze dei volontari; i bisogni del territorio; la diffusione della mission delle OdV. Le proposte riguardano azioni da svolgersi nelle seguenti aree operative: promozione del volontariato, formazione dei volontari, comunicazione e ricerca.

Il supporto

Il CSV Sodalis parteciperà attivamente alla predisposizione e realizzazione delle iniziative, con l’intento di potenziare l’erogazione di tutti i servizi sul territorio provinciale oltre a sostenere i costi di spesa delle singole attività. All’azione, con scadenza venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 13.30, possono partecipare le OdV in rete oppure singolarmente, iscritte o non iscritte al Registro Regionale del volontariato della Regione Campania aventi sede legale o sede operativa nel territorio della provincia di Salerno. La richiesta di partecipazione potrà pervenire, a mezzo posta o a mano, oppure a mezzo pec all’indirizzo: csvsalerno@pec.it Per info:csvsalerno.it