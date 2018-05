Offese sui social ai vigili, l'annuncio di Rispoli (Csa): “Pronti a costituirci parte civile"

Scende in campo anche Angelo Rispoli, della Csa provinciale per la vicenda che ha interessato gli agenti della polizia municipale di Salerno offesi sui social, in occasione del servizio per il Giro d’Italia. La Csa provinciale accoglie favorevolmente la decisione del Comune di Salerno di presentare denuncia per diffamazione contro chi ha infangato la professionalità dei lavoratori dell’Ente.

Parla Rispoli

“Quanto accaduto il 12 maggio scorso non può rimanere impunito - precisa Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno -Ribadisco quanto già affermato nei giorni scorsi: questi “leoni da tastiera” devono sapere che i professionisti della sicurezza non si possano apostrofare impunemente. Si tratta di operatori che lavorano spesso in condizioni disagevoli per mantenere alto il buon nome della città. Condividiamo la scelta dell’amministrazione comunale e siamo pronti anche a costituirci parte civile in un eventuale procedimento giudiziario a difesa dei colleghi offesi e derisi sul web. Pretendiamo massimo rispetto e saremo al fianco delle maestranze”.