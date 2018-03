Stupore tra Cilento e Vallo di Diano: avvistata in cielo una scia luminosa

Stupore nel Cilento e Vallo di Diano dove, venerdì sera, uno strano oggetto volante non identificato è stato avvistato in cielo.

Il caso

Il primo avvistamento è avvenuto tra Cicerale e Monteforte Cilento; poi, dopo pochi minuti, in direzione del comune di Orria. La scia luminosa sarebbe rimasta ferma sulla Valle dell’Alento per almeno 45 minuti, poi si sarebbe spostata verso il Vallo di Diano. Tanti cittadini stanno raccontando sui social network ciò che hanno visto e si dicono certi che non si tratti ne un elicottero ne un aereo. Un simile avvistamento, all’incirca nello stesso orario, è stato fatto anche nei cieli di Latina, nel Lazio, e di Lucca, in Toscana. Resta il mistero su questa scia luminosa che ha sorpreso e non poco molti cittadini.

Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un meteorite oppure di un pezzo della stazione spaziale cinese Tiangong 1, che dovrebbe rientrare sulla Terra fra il 28 marzo e il 4 aprile 2018.