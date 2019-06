Salerno, via libera alla demolizione dei prefabbricati: nasce la "nuova" Ogliara

Parta la riqualificazione della zona che ospita i prefabbricati di Ogliara, frazione collinare di Salerno. Domani mattina, alle 9.30, il sindaco Vincenzo Napoli darà il via ai lavori nei siti che si trovano in via Postiglione ed altre aree del quartiere.

I dettagli

E’ in programma la demolizione dei prefabbricati e la costruzione di una struttura polifunzionale con attrezzature sportive, verde e parcheggi; la riqualificazione del sottopiazza con la realizzazione di un giardino attrezzato e di un parco giochi; il rifacimento del sagrato della Chiesa; la manutenzione e il rifacimento della piazza antistante il Museo della Ceramica; la realizzazione dei marciapiedi e del sistema fognario di via Ogliara.

L’ospite

All’avvio dei lavori è prevista la partecipazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.