Dramma a Salerno, ragazza cade dalle scale e muore

Tragedia, questa mattina, nella frazione collinare di Ogliara, a Salerno, dove una ragazza di 24 anni, F.R le sue iniziali, è caduta improvvisamente dalle scale della sua villetta per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. La giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove, però, è deceduta. Sulla dinamica che ha portato all’incidente domestico sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro della frazione provocando un immenso dolore in quanti la conoscevano.