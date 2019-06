Mucche vaganti ad Ogliara: paura tra gli automobilisti

Paura, nella tarda mattinata di oggi, ad Ogliara, a Salerno, dove due mucche hanno invaso sia il marciapiede che la carreggiata principale della frazione collinare.

Il caso

Spaventati gli automobilisti i quali sono stati costretti a decelerare per evitare l’impatto con i due bovini che, poco dopo, hanno proseguito il loro tragitto in una stradina adiacente. Non è la prima volta che accadano episodi del genere nei rioni alti del capoluogo.