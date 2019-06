Ruspe in azione ad Ogliara: comincia la demolizione dei prefabbricati

E' cominciata stamattina ad Ogliara, frazione collinare di Salerno, la demolizione dei prefabbricati nei siti che si trovano in via Postiglione e in altre aree del quartiere. Era presente il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, accompagnato dall'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio e da alcuni consiglieri comunali. Assente per sopraggiunti impegni istituzionali il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, precedentemente annunciato.

I dettagli

Ruspe in azione stamattina, poco dopo le 9.30, sotto la sguardo attento, tra gli altri, di un nutrito gruppo di alunni delle scuole elementari, accompagnati dalle proprie maestre. Alla demolizione dei prefabbricati farà seguito la costruzione di una struttura polifunzionale con attrezzature sportive, verde e parcheggi, la riqualificazione del sottopiazza con la realizzazione di un giardino attrezzato e di un parco giochi, il rifacimento del sagrato della Chiesa, la manutenzione e il rifacimento della piazza antistante il Museo della Ceramica, la realizzazione dei marciapiedi e del sistema fognario di via Ogliara.

Le reazioni

"Siamo al sesto inizio dei lavori per il Piano delle Periferie che il Comune di Salerno ha curato ottenendo un finanziamento dal Governo Gentiloni - dice il sindaco di Salerno Enzo Napoli - siamo stati in grado di conservare il finanziamento, visto che il Governo successivo con un'azione discutibile, ha tolto il finanziamento ad alcune città, privando di fondi le periferie. E' un progetto importante, curato dall'architetto Giudice, e che riguarda alcuni poli di riqualificazione. I prefebbricati post terremoto sono contorti dalle fiamme. A valle, la storica piazza di Ogliara sarà riqualificata con azioni ad hoc. Affidiamo alla Pro Loco e alle associazioni locali queste opere, affinché tutti i cittadini capiscano che si tratti di cosa loro. Dovremmo essere pronti entro 200 giorni. Ci sarà anche un'importante struttura sportiva che è al servizio della scuola, priva di palestra".

