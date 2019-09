Ogliastro Cilento, sequestrato impianto di solventi: il blitz

I militari della Guardia Costiera, insieme al personale tecnico dell’Arpac di Salerno, hanno sequestrato un impianto industriale adibito alla distillazione di diluenti chimici utilizzati nei processi di lavorazione.

Il blitz

In particolare, nel corso dell’ispezione, è stata accertata - si legge in una nota - l’immissione in aria di esalazioni pungenti e moleste di liquido solvente, potenzialmente lesive per la salute umana. Non solo. Ma l’inquinamento era stato percepito anche dalla popolazione circostante; alcune persone hanno dichiarato agli inquirenti di aver accusato bruciore agli occhi e gonfiore alle vie respiratorie. Di qui i controlli e i sigilli alla struttura.