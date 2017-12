Trovato in auto con 10 “cipolle”: denunciato 61enne ad Olevano

Un 61enne di Cava de’ Tirreni, S.G le sue iniziali, è stato denunciato dai carabinieri di Olevano sul Tusciano per detenzione di materiale esplodente illegale. L’uomo, fermato in via Frosano a bordo della sua auto (Fiat 600), è stato trovato in possesso di 10 petardi del tipo “cipolla”, nascosti sotto il sedile lato passeggero. Il materiale rinvenuto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato distrutto.