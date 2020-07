Bimbi maltrattati all'asilo di Olevano: tre maestre a processo

Sono state rinviate a giudizio, davanti al giudice monocratico della Terza sezione penale del tribunale di Salerno, le tre maestre della scuola materna di Olevano sul Tusciano accusate di maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli alunni di soli di tre anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’inchiesta

I fatti denunciati si riferiscono al periodo compreso tra settembre 2017 e maggio 2018. A far scattare le indagini dei carabinieri la denuncia di una madre di uno dei bambini. Immediata l’installazione di telecamere all’interno del plesso scolastico che hanno consentito di ricostruire gli episodi di violenza. Nei filmati si vedono le maestre afferrare i bambini per il braccio e trascinarli con forza, scuoterli violentemente e sgridarli; spesso venivano afferrati per i capelli e a volte imboccati con la forza, a cui si sarebbero aggiunte delle minacce. Secondo la Procura di Salerno, le tre indagate facevano vivere le ore di lezioni ai loro alunni in una costante soggezione psicologica. Nel corso della fase di indagine preliminare, è stato eseguito anche l’incidente probatorio con gli alunni che sarebbero stati maltrattati. I loro genitori si sono costituiti parte civile.