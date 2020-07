Botte al PalaTusciano: aggredito un inserviente, arrivano i carabinieri

Arrivano i carabinieri al PalaTusciano. I militari sono intervenuti in seguito ad un parapiglia che si è verificato a bordo piscina: un giovane di Olevano sul Tusciano ha aggredito l'inserviente che gli ha impedito di entrare in piscina, in ottemperanza alle norme anti-Covid.

I dettagli

Il giovane, un diciottenne, ha risposto al divieto lanciando un ombrellone. L'inserviente è rimasto ferito. Sono stati subito allertati i carabinieri. Sono intervenuti i militari della compagnia di Battipaglia, che hanno identificato l'aggressore.