Andavano in giro con un'auto usata per compiere furti: denunciati due clandestini ad Olevano

Nel tardo pomeriggio di ieri due marocchini clandestini, privi di permesso di soggiorno, sono stati fermati nei pressi della Stazione Carabinieri nel comune di Olevano sul Tusciano.

I controlli

I due erano a bordo di un’automobile (Fiat Punto), risultata rubata, e segnalata alle forze dell’ordine in quanto utilizzata per compiere furti. Dopo l’identificazione sono stati denunciati per ricettazione e rimessi in libertà dall’Autorità Giudiziaria. La vettura, invece, è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.