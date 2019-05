Olio sull'asfalto: dramma sfiorato a San Cipriano

Attimi di tensione, stamattina, a San Cipriano Picentino, a causa di una perdita d’olio di un autobus Sita. Come riporta Zerottonove, il pullman che percorre la tratta compresa tra Campigliano e San Cipriano Picentino, ha cominciato a perdere olio in strada, provocando problemi di transito lungo la frazione di Campigliano.

I provvedimenti

Una lunga scia nera ha impedito il transito e causato slittamenti fino all’arrivo delle pattuglie della Polizia Municipale e dell’Arechi Multiservice SPA. Mentre gli addetti ai lavori hanno provveduto alla messa in sicurezza e gli agenti alla regolazione del traffico, per non interrompere la circolazione dell’area, la viabilità è stata deviata e gli automobilisti sono rimasti incolonnati per qualche ora. Nessun ferito.