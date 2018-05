Oliveto Citra, ragazza cade da una scaletta e muore

Tragedia, ieri sera, ad Oliveto Citra, dove si è verificato un incidente domestico in cui ha perso la vita una ragazza di 24 anni, Yolanda Vece.

La dinamica

La giovane - secondo una prima ricostruzione - avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su una scaletta, molto probabilmente per sistemare alcune piante in vasi di grosse dimensioni. Ad un certo punto, però, è caduta a terra sbattendo violentemente la testa, mentre uno dei vasi le sarebbe caduto addosso. A chiamare i soccorsi è stato il marito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Il cadavere è stato trasportato all’ospedale di Oliveto Citra, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia. Dolore nel piccolo comune salernitano dove la ragazza era molto conosciuta.