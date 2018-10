Oliveto Citra, una piazza sarà intitolata a Giovanni Palatucci

Una piazza del comune di Oliveto Citra sarà intitolata a Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume italiana, medaglia d’oro al merito civile per aver salvato migliaia di ebrei dallo sterminio nazista.

L’evento

L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre. La cerimonia in onore del valoroso funzionario di Polizia, originario di Montella (Av), cui è stato attribuito il riconoscimento di “Giusto tra le Nazioni” dal mondo ebraico, avrà inizio alle 10.30, con lo scoprimento di un busto in bronzo raffigurante Giovanni Palatucci e la benedizione del busto e della piazza da parte dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno –Campagna - Acerno Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti e del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Giuseppe Greco. A fare da corsine l’esibizione musicale della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Secondino De Palma. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il Questore di Salerno Maurizio Ficarra e il sindaco Carmine Pignata.