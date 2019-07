Oliveto Citra e Roccadaspide, proseguono i lavori sulle strade provinciali

Sono quasi completati a Oliveto Citra e a Roccadaspide i lavori di messa insicurezza delle strade provinciali, rispettivamente della Sp 9 e della Sr ex Ss 488.

I cantieri

A Oliveto Citra gli interventi erano due: la ricostruzione di un muro in cemento armato crollato e del limitrofo marciapiede per un tratto di circa 15 metri, e il ripristino di un parapetto in pietra incidentato a protezione di una scarpata. Entrambi sulla la Sp 9 tra il bivio di Bagni di Contursi ed il centro di Oliveto Citra. A Roccadaspide, invece, erano lavori di messa in sicurezza a seguito di movimenti franosi e smottamenti, cioè lavori urgenti di protezione civile, sulla Sr ex Ss 488. Nel caso di Oliveto Citra, l’importo complessivo è di 29 311,26 euro e sono spese correnti dell'amministrazione per la manutenzione. Nel caso di Roccadaspide l’importo complessivo è di 800 mila euro, sono risorse del Por Campania Fesr 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1.

Il commento

Soddisfatto il presidente della Provincia Michele Strianese: "Anche questi lavori nei prossimi giorni vengono completati. E' un periodo di ferie, ma la Provincia di Salerno non si ferma, anzi, soprattutto quando le nostre strade sono interessate dai flussi turistici dell’estate, tutelare una mobilità sicura nei nostri territori, per noi, è una priorità assoluta. I lavori sono curati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.”

