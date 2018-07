Controlli sulle spiagge ad Agropoli: sequestrati 100 ombrelloni

Lotta all'ombrellone selvaggio sugli arenili agropolesi. Come voluto dal sindaco Adamo Coppola, c'è stato questa mattina un blitz congiunto tra Polizia municipale, Guardia costiera, l’Agropoli Cilento Servizi e l’Ufficio Demanio.

Il sequestro

Sequestrati ben 100 ombrelloni e 60 tra sdraio e lettini. Inoltre sono in corso i controlli agli stabilimenti balneari, per verificare che siano tutti in regola. Le verifiche continuano.