Ombrelloni abusivi in Cilento: blitz della Capitaneria di Porto

L'operazione "spiagge libere" è scatatta stamattina all'alba. Gli uomini della Capitaneria di Porto, dopo denuncia di alcuni bagnanti, sono intervennti a Caprioli e Pisciotta e hanno portato via - scrive infocilento.it - numerosi ombrelloni.

L'ordinanza

E' previsto che dopo la tintarella i bagnanti portino via sdraio e ombrelloni dalle spiagge libere, lasciandole così come le hanno trovate. C'è invece l'abitudine di "precettare" il posto a sedere lasciando il proprio ombrellone, come si trattasse di un lido privato con il posto assegnato.