Evasione fiscale: sequestro per oltre 1 milione a una società del salernitano

Guardia di Finanza in azione: come disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno, le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di una società della provincia, operante nel settore della compravendita immobiliare e dei rappresentati legali pro-tempore.

La scoperta

A seguito di una verifica fiscale eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nei confronti dell’impresa, è emerso che quest’ultima ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA per più annualità. Sono stati denunciati, dunque, i responsabili legali per omessa presentazione della dichiarazione oltre il 90esimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per legge, superando la soglia consentita dell’imposta evasa, per un importo complessivo pari ad 1 milione e 680mila euro.

Il provvedimento

E' scattato, dunque, il decreto di sequestro preventivo per equivalente delle somme di denaro della società e, fino al completo soddisfacimento della pretesa dell’Erario, delle disponibilità finanziarie e dei beni degli indagati.